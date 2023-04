Stoccarda: Swiatek torna in campo e batte la Zheng (Di giovedì 20 aprile 2023) A un mese e mezzo dall'ultima partita giocata e persa in semifinale a Indian Wells contro Elena Rybakina, la numero 1 del mondo Iga Swiatek torna in campo a Stoccarda e supera all'esordio la cinese ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) A un mese e mezzo dall'ultima partita giocata e persa in semifinale a Indian Wells contro Elena Rybakina, la numero 1 del mondo Igaine supera all'esordio la cinese ...

Stoccarda: Swiatek torna in campo e batte la Zheng A un mese e mezzo dall'ultima partita giocata e persa in semifinale a Indian Wells contro Elena Rybakina, la numero 1 del mondo Iga Swiatek torna in campo a Stoccarda e supera all'esordio la cinese Qinwen Zheng per 61 64. E' questo il primo ostacolo verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Un'ora e 26 minuti per la numero 1 del mondo. Tennis: Torneo Stoccarda, Swiatek si qualifica per i quarti Wta 500 dotato di un montepremi di 780.637 dollari che si disputa sulla terra rossa di Stoccarda: battuta 6 - 1 6 - 4 la cinese Qinwen Zheng. WTA Stoccarda: Potapova stende Gauff, avanti Pliskova e Badosa prenotando una sfida ai quarti contro Iga Swiatek. A. Potapova b. [5] C. Gauff 6 - 3 6 - 2 si trova in vantaggio per 2 a 1 nei precedenti ma che l'ha sconfitta lo scorso anno proprio a Stoccarda. Tennis | Featured, WTA | Iga Swiatek, un mese dopo. È passato tanto dall'ultima volta in campo della polacca, arrivata a Stoccarda dopo una pausa più lunga del previsto causa un infortunio.