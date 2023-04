Stephen King dà la sua benedizione a La casa - il risveglio del male: "Raccapricciante e pieno di sangue" (Di giovedì 20 aprile 2023) La casa - il risveglio del male ha ottenuto la benedizione di Stephen King, il film è un nuovo capitolo de La casa, saga creata da Sam Raimi. Stephen King ha dato la sua benedizione all'horror La casa - Il risveglio del male, diretto da Lee Cronin. Il film rappresenta un nuovo capitolo del franchise inaugurato da Sam Raimi nel 1981 con il film originale intitolato La casa. Inoltre, molti critici cinematografici hanno elogiato il lungometraggio, come dimostra il punteggio medio del 96% ottenuto sulla piattaforma di recensioni Rotten Tomatoes. Per La casa - Il risveglio del male è arrivato anche ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) La- ildelha ottenuto ladi, il film è un nuovo capitolo de La, saga creata da Sam Raimi.ha dato la suaall'horror La- Ildel, diretto da Lee Cronin. Il film rappresenta un nuovo capitolo del franchise inaugurato da Sam Raimi nel 1981 con il film originale intitolato La. Inoltre, molti critici cinematografici hanno elogiato il lungometraggio, come dimostra il punteggio medio del 96% ottenuto sulla piattaforma di recensioni Rotten Tomatoes. Per La- Ildelè arrivato anche ...

