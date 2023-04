Stellantis - E-fuel | quasi ultimati i test su 28 famiglie di motori

(Di giovedì 20 aprile 2023) Nel futuro dipotrebbero esserci anche i carburanti sintetici. Pur avendo confermato l'impegno a vendere il 100% di auto batteria in Europa entro il 2030, il gruppo automobilistico ha infatti rivelato di essere entrato nella fase conclusiva deiper verificare la possibilità di utilizzare gli e-in 28die obiettivi.vuole accelerare la potenziale riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 28 milioni di veicoli (diesel e benzina) prodotti nel Vecchio continente tra il 2014 e il 2019 (Euro 6), senza perdere di vista l'impegno a vendere unicamente mezzi elettrici entro la fine del decennio. Le prove, incentrate sull'uso di un combustibile sintetico "sostitutivo drop-in" costituito da energia rinnovabile e ...

Una massiccia adozione degli e -, secondo, offrirebbe ai possessori di veicoli endotermici un'opzione semplice per decarbonizzare le proprie auto senza la necessità di sostituirle, di ...Secondo, l'ampia adozione degli e -offrirebbe ai possessori di veicoli endotermici 'un'opzione semplice e dall'ottimo rapporto qualità - prezzo per decarbonizzare le proprie auto ...... questo concept è espressione della visione ottimistica del brand didel futuro. Con un ... Peugeot Linda Jackson, CEO di Peugeot, chiude la porta agli 'e -

Il Gruppo lavora sulle unità prodotte dal 2014 per verificare il comportamento e l'affidabilità dei propulsori alimentati a e-fuels e non già da carburanti di origine fossile .... Gli e-fuel, come sappiamo, sono saliti alla ribalta di recente dopo che la Germania ha ottenuto una deroga dall'Unione Europea su questi carburanti. Dal 2035, infatti, potranno essere ancora commerc ...