Startup e MPMI culturali e creative | 20mln per la transizione ecologica dall’11 maggio

(Di giovedì 20 aprile 2023) 20 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a micro e piccole imprese (, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit operanti nella filiera per azioni, attività o prodotti mirati a promuovere l’innovazione e la progettazione ecocompatibile. Si tratta dell’Avviso Pubblico, gestito da Invitalia e previsto nell’ambito del PNRR (è la seconda misura dopo quella già avviata lo scorso autunno) – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” che destina le risorse allee alle, l’avviso Si aprirà il prossimo 11l’Avviso ...