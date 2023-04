Starship, un botto di successo (Di giovedì 20 aprile 2023) E' finalmente avvenuto il primo volo di prova del sistema integrato Starship. Il volo è però durato circa 4 minuti, quando un'esplosione ha disintegrato il veicolo di lancio. Per la SpaceX però si tratta comunque di un successo e non è che il primo di una lunga serie di voli di prova che ci attendono nei prossimi mesi. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 20 aprile 2023) E' finalmente avvenuto il primo volo di prova del sistema integrato. Il volo è però durato circa 4 minuti, quando un'esplosione ha disintegrato il veicolo di lancio. Per la SpaceX però si tratta comunque di une non è che il primo di una lunga serie di voli di prova che ci attendono nei prossimi mesi.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quinonsischerza : Ho visto il video do #starship e niente... Sale sale sale sale al massimo della potenza e poi scende di botto . Mi… - NasaITA : #Starship, successo col botto! - CSaprei : @Arypigliate @ellygatta81 E poi il motore era andato in crisi molto prima del botto. Pertanto i motori pure non al… - tiberiobagnarol : @paolinab Inquina un botto, altro che starship, è un razzo che emette tonnellate di inquinanti in pochi minuti per… - Secondo__me : Ma che Strarship ha fatto er botto ? #Starship #StarshipLaunch -