Starship, test esplosivo: la fine del razzo dopo il decollo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovo razzo Starship di SpaceX di Elon Musk è partito dal Texas per il primo test di volo, ma il test è fallito perché è esploso pochi minuti dopo il decollo. L'azienda di Elon Musk intendeva inviare il razzo Starship, alto quasi 120 metri, in un viaggio intorno al mondo con partenza dalla punta meridionale del Texas, vicino al confine con il Messico. A bordo non c'erano persone né satelliti; sia il booster che la navicella spaziale dovevano poi cadere in mare. Moltissimi spettatori hanno assistito al lancio da South Padre Island, a diversi chilometri di distanza dal sito di lancio di Boca Chica Beach, che era off limits. Il primo tentativo di lancio del razzo era stato annullato lunedì a causa di una valvola ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovodi SpaceX di Elon Musk è partito dal Texas per il primodi volo, ma ilè fallito perché è esploso pochi minutiil. L'azienda di Elon Musk intendeva inviare il, alto quasi 120 metri, in un viaggio intorno al mondo con partenza dalla punta meridionale del Texas, vicino al concon il Messico. A bordo non c'erano persone né satelliti; sia il booster che la navicella spaziale dovevano poi cadere in mare. Moltissimi spettatori hanno assistito al lancio da South Padre Island, a diversi chilometri di distanza dal sito di lancio di Boca Chica Beach, che era off limits. Il primo tentativo di lancio delera stato annullato lunedì a causa di una valvola ...

