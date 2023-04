Starship: l’uomo che torna sulla Luna o fugge dalla Terra? (Di giovedì 20 aprile 2023) Starship e Super Heavy, rispettivamente navicella e booster, sono due colossi di ingegneria che raggiungono complessivamente i 120 metri di altezza. Il loro obiettivo è riuscire a riportare l’uomo sulla Luna, e chissà, su Marte. La death line prefissata entro la quale decollare con a bordo i primi astronauti e le prime astronaute è il 2025. In questi giorni, la risonanza mediatica della quale i due capolavori di meccanica stanno godendo deriva dal primo test di lancio, al quale verrà sottoposto un prototipo senza equipaggio né carico utile. Il volo di prova punta a seguire, entro i prossimi 2 anni, le orme della missione Apollo 11, la quale portò i primi astronauti ad immergersi nell’atmosfera Lunare il 20 luglio del ’69. Un evento che, osservato con occhi pieni di stupore, assume i tratti di un vero e ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 aprile 2023)e Super Heavy, rispettivamente navicella e booster, sono due colossi di ingegneria che raggiungono complessivamente i 120 metri di altezza. Il loro obiettivo è riuscire a riportare, e chissà, su Marte. La death line prefissata entro la quale decollare con a bordo i primi astronauti e le prime astronaute è il 2025. In questi giorni, la risonanza mediatica della quale i due capolavori di meccanica stanno godendo deriva dal primo test di lancio, al quale verrà sottoposto un prototipo senza equipaggio né carico utile. Il volo di prova punta a seguire, entro i prossimi 2 anni, le orme della missione Apollo 11, la quale portò i primi astronauti ad immergersi nell’atmosferare il 20 luglio del ’69. Un evento che, osservato con occhi pieni di stupore, assume i tratti di un vero e ...

