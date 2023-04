Starship, il razzo di Elon Musk esplode pochi minuti dopo il primo volo di prova (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è andata bene l'avventura di Starship . La nave spaziale di Elon Musk destinata alla Luna e a Marte è esplosa in volo pochi minuti dopo il lancio: per Starship era il primo test in volo insieme al ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Non è andata bene l'avventura di. La nave spaziale didestinata alla Luna e a Marte è esplosa inil lancio: perera iltest ininsieme al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Il lancio di #Starship: a quattro minuti dalla partenza, la nave spaziale di #Musk esplode in volo. Era il primo te… - TgrLeonardo : Siccità: secondo il rapporto Copernicus il 2022 è stato l'anno più secco in Europa. Vedremo in diretta dal Texas le… - spaceaciv : RT @ultimoranet: USA ????, è decollato Starship dalla base di Boca Chica, in Texas: nel test il razzo più grande del mondo, realizzato da Sta… - repubblica : RT @eziomauro: Starship, test fallito: il razzo di SpaceX esplode in volo poco dopo il decollo - la Repubblica - FabioTraversa : RT @ultimoranet: #Starship, nonostante l'esplosione in volo del razzo, SpaceX afferma che il test, il cui obiettivo principale era il decol… -