Starship | esplosione dopo il lancio | la nave non si è separata dal lanciatore e non tutti i motori si sono accesi

Tre giorni fa il lancio era stato annullato a 40 secondi dal via libera per problemi tecnici e nel mio primo test in volo, la nave Starship della SpaceX non si è separata dal lanciatore e non tutti i motori del razzo Super Heavy – il più grande razzo mai costruito – si sono si sono accesi correttamente. L'esplosione che ne è conseguita però non è un fallimento per la società di Elon Musk il test è stato comunque un successo. "Il successo deriva da ciò che apprendiamo e il test di oggi – scrive la SpaceX in un tweet – ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship". La nave spaziale di Elon Musk è destinata alla Luna e a Marte.

