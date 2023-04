Starship esplode dopo il lancio | Musk esulta | “Congratulazioni a SpaceX!”

(Di giovedì 20 aprile 2023) Test riuscito a metà, volendo usare un eufemismo, per. La navicella della SpaceX di Elondestinata ai futuri viaggi verso Marte, è stata fattare in volo4 minuti. All’origine della scelta motivi di sicurezza. Perché la mancata separazione dal primo stadio del lanciatore rendevaaltamente instabile. Al momento delnon tutti i motori del razzo Super Heavy si sono accesi correttamente e, quando ha cominciato il suo volo, la navetta non è riuscita a separarsi dallo stadio superiore del lanciatore e ha cominciato a ruotare in modo disordinato. Ildi, poi abortito in atmosfera. Foto Twitter @elonA questo punto i tecnici della SpaceX hanno deciso di distruggere la ...

Musk: 'Sbagliando si impara' di Space X decolla, ma non riesce il suo volo suborbitale perché il razzo prima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che 'con un test come ... sarà impiegato per il primo allunaggio del programma Artemis ed è anche il veicolo indicato dalla Nasa per portare i primi esseri umani su Marte.

Starship, la nave spaziale di Elon Musk destinata alla Luna e a Marte, è stata lanciata da Boca Chica, la base della SpaceX in Texas. Oggi ha affrontato il suo primo test in volo insieme al lanciatore ...Starship, la più grande astronave lanciata da Elon Musk, è esplosa durante il test. Quanto ha speso Space X per il lancio e perché non si può comunque definire un fallimento