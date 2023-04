Star Trek: Strange New Worlds, una nuova avventura ha inizio nel trailer della stagione 2 (Di giovedì 20 aprile 2023) Diffuso in rete il trailer della stagione 2 di Star Trek: Strange New Worlds, serie TV che vede Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike. Uno dei franchise sci-fi più celebri di sempre continua ad espandersi sul piccolo schermo. In rete è stato infatti diffuso il trailer della stagione 2 di Star Trek: Strange New Worlds, serie TV che vede Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike. Confermato anche il ritorno di Ethan Peck nei panni di un giovane Spock. Star Trek: Il meglio e il peggio del franchise Le avventure di Star Trek: Strange New ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 aprile 2023) Diffuso in rete il2 diNew, serie TV che vede Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike. Uno dei franchise sci-fi più celebri di sempre continua ad espandersi sul piccolo schermo. In rete è stato infatti diffuso il2 diNew, serie TV che vede Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike. Confermato anche il ritorno di Ethan Peck nei panni di un giovane Spock.: Il meglio e il peggio del franchise Le avventure diNew ...

