Star Trek | Section 31 | Michelle Yeoh protagonista del film

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrielepx : Poi arrivò Star Trek ma non mi piaceva tanto perché 'non atterrano mai' e perché l'interno dell'Enterprise nella se… - CharlesLydgate : ? ?? Invasione UFO! ?? Dai che per l'episodio finale di Star Trek Picard mi pare giusto. - tveffe : Decisamente al momento la serie di Star Trek più interessante ed avvincente! Con Star Trek: Picard si sono salvati… - comingsoonit : Il trailer ufficiale della stagione 2 di #StarTrek #StrangeNewWorlds mostra più da vicino la nuova “attrazione” del… - wordsandmore1 : #20aprile oltre #Manhattan #SerieA #Simeone #incorvassi #GovernoMeloni #ChatGPT #Osimben #Annalisa #Draghi #Sinner… -

L'universo è un luogo meraviglioso dove accadono cose meravigliose. Per i fan di, ad esempio, imbattersi in una versione più giovane del mitico Capitano Kirk, che nella seconda stagione di: Strange New Worlds sarà interpretata dal veterano di The Vampire ...Finalmente Paramount+ ha rilasciato online il nuovo poster e il primo teaser trailer della seconda stagione di: Strange New Worlds , la serie che segue le avvenure dell'iconica USS Enterprise NCC 1701 capitanata da Christopher Pike . Nel nuovo video, sicuramente formato da immagini riprese dai ...15 minuti fa Nelle scorse ore Paramount+ ha condiviso il nuovo teaser della seconda stagione di: Strange New Worlds , insieme a un inedito poster. Premi sull'immagine per ingrandirla. Sequel di: Discovery ,: Strange New Worlds racconta la seconda missione ...

Star Trek, Michelle Yeoh sarà nel film che lancerà la fase due della saga WIRED Italia

L'universo è un luogo meraviglioso dove accadono cose meravigliose. Per i fan di Star Trek, ad esempio, imbattersi in una versione più giovane del mitico Capitano Kirk, che nella seconda stagione di S ...Non solo serie ma anche film: Paramount+ vuole sfruttare il franchise di Star Trek anche con lungometraggi. E il primo sarà Section 31 - Leggi tutto l'articolo su Fantascienza.com ...