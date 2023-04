(Di giovedì 20 aprile 2023) È il pilastro per il futuro della Roma, l'architrave su cui poggiare tanti dei progetti giallorossi del domani. Lodi Pietralata, per cui nei giorni scorsi c'è stato anche un primo incontro ...

Lodi Pietralata, per cui nei giorni scorsi c'è stato anche un primo incontro conoscitivo tra ildi Roma Roberto Gualtieri e il nuovo Ceo giallorosso, la greca Lina Souloukou. In ...ROMA - "Lodella Roma Siamo davvero in dirittura d'arrivo" . Sono le parole deldella Capitale, Roberto Gualtieri , intervistato a SkyTg24. Il primo cittadino, che considera una parte importante ...Per quanto riguarda la festa all'interno dello, le spese dovrebbero essere a carico della ... ildi Napoli Gaetano Manfredi , il presidente Aurelio De Laurentiis , il prefetto partenopeo ...

Stadio, il sindaco Gualtieri: “Punto all’ok definitivo entro la prima settimana di maggio” La Gazzetta dello Sport

Le parole del sindaco della Capitale, intervistato a SkyTg24: "Appena ci sarà il voto, si concluderà una parte molto rilevante della procedura" ...I consiglieri comunali Francesco Conforti e Giancarlo Mandara intervengono suillo stadio. "Abbiamo appreso che è intenzione della attuale amministrazione far disputare una partita di calcio all'intern ...