SSC Napoli | Champions League | un' emozionante avventura

Come cambia la classifica in Serie A I bianconeri, a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Napoli in programma domenica sera allo Juventus Stadium, salgono ora al terzo posto in classifica. Osimhen si allena in solitaria Nonostante la squadra azzurra oggi non fosse sul campo di allenamento all'Konami Training Center di Castel Volturno, si è visto Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha svolto una seduta di allenamento individuale.

Biglietti Napoli-Salernitana, servirà la Fidelity Card Anticipazione di TicketOne! CalcioNapoli24

La Juventus ottiene nuovamente, almeno per il momento, i 15 punti di penalizzazione in classifica inflitti per il "caso plusvalenze". Il Collegio di Garanzia del Coni ha, infatti, accolto il ricorso della società bianconera.