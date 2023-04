Sporting Lisbona-Juventus quarti Europa League | 20-04-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 20 aprile 2023) Per battere 1-0 lola Juve ha avuto bisogno delle prodezze non di uno ma di due portieri, prima Szczesny e poi Perin e la serata dello Stadium è stata decisa dal reparto difensivo visto che il gol porta la firma di Gatti alla prima realizzazione in maglia bianconera. Oltre al risultato per InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri alla vigilia della partita contro lo #SportingCP - DiMarzio : Il gesto dei tifosi dello #SportingLisbona nei confronti del #Catanzaro - juventusfc : Il microfono passa a Mister Allegri: ??Allegri : « L'allenatore dello Sporting è giovane e bravo. Ha riportato il t… - junews24com : #SportingJuve, le probabili formazioni ufficiali del match di #EuropaLeague - Fantacalcio : Europa League, Sporting Lisbona-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV -

Europa e Conference League:- Juventus (ore 21), Roma - Feyenoord (ore 21), Fiorentina - Lech Poznan (ore 18.45) La tre giorni di coppe si concluderà oggi con le sfide di Europa e ...ore 21:00 Uefa Europa League - Quarti Ritorno:vs JUVENTUS [and. 0 - 1] Estádio José Alvalade -Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni La Juventus è di ...Due le formazioni italiane impegnate, Roma e Juventus, con i giallorossi che ospiteranno gli olandesi del Feyenoord e i bianconeri in casa dei portoghesi dello. Entrambi i match alle ...

Sarà il francese François Letexier ad arbitrare il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Sporting Lisbona e Juventus in programma questa sera, giovedì 20 aprile, alle 21.00 in Portogallo.LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Siamo in attesa della sentenza, ma una volta che la conosceremo la metteremo da parte e penseremo alla partita. Oggi è una giornata importante sia per la sentenza c ...