Sporting Lisbona-Juventus: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata da dentro o fuori per la Juve, di scena alle 21 a Lisbona contro lo Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Giornata da dentro o fuori per la Juve, di scena alle 21 acontro lonel ritorno dei quarti di finale di Europa League....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri alla vigilia della partita contro lo #SportingCP - juventusfc : Il microfono passa a Mister Allegri: ??Allegri : « L'allenatore dello Sporting è giovane e bravo. Ha riportato il t… - DiMarzio : Il gesto dei tifosi dello #SportingLisbona nei confronti del #Catanzaro - infoitsport : Sporting Lisbona-Juventus, le quote per le scommesse - cmdotcom : #SportingLisbonaJuventus: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming -