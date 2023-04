Sporting Lisbona-Juventus oggi in tv | Europa League 2023 | orario | canale | streaming | probabili formazioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) Una partita a specchio con un’esclusione che fa rumore: quella di Dusan Vlahovic. Lache questa sera scenderà in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale dicontro loallo stadio “José Alvalade” (fischio d’inizio ore 21) potrebbe regalare qualche sorpresa a tifosi e addetti ai lavori. Massimiliano Allegri sembra infatti intenzionato, almeno inizialmente, a riproporre il 3-4-3 visto nell’andata di Torino. Con il centravanti serbo nuovamente in panchina. Il turnover attuato dal tecnico toscano nell’ultima giornata di campionato fa propendere per questa ipotesi. Di Maria e Chiesa, entrati entrambi nella ripresa con il Sassuolo, dovrebbero partire titolari contro lo. E per il ruolo di punta centrale, visto lo scarso rendimento degli ...

C'è anche il campo. C'è anche la Juve di, che deve affrontare la per assicurarsi un posto in semifinale di Europa League. Con Max Allegri che ha confermato di avere due dubbi: uno riguarda Federico Chiesa, l'altro il ... Risveglio muscolare e risveglio mentale per la Juventus, attesa da un impegno che sentenzierà sul passaggio alle semifinali di Europa League. Si ripartirà dall'1-0 dell'... Rivedi la conferenza stampa di Massimilano Allegri alla vigilia di Sporting-Juventus, ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023.

Bianconeri allo José Alvalade di Lisbona per difendere l'1-0 dell'andata e approdare in semifinale di coppa nove anni dopo l'ultima ...