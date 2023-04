Sporting Lisbona-Juventus, le quote per le scommesse: i bookmakers puntano sui lusitani (Di giovedì 20 aprile 2023) La partita tra Sporting Lisbona e Juventus vale un posto nella semifinale di Europa League. All’Estadio José Alvalade andrà in onda una partita difficile per i bianconeri, che devono difendere l’1-0 acquisito all’andata grazie al gol di Federico Gatti. Secondo quanto riferiscono gli scommettitori, i padroni di casa appaiono favoriti. Per le principali agenzie di scommesse, un successo dello Sporting Lisbona viene valutato tra 2,25 e 2,32, ma c’è da sottolineare come anche le altre quote non siano troppo basse rispetto al passato. Le quote di pareggio e di una vittoria esterna della Juventus sono infatti abbastanza simili. La X passa da una valutazione di 3.00 ad un massimo di 3.25, mentre il successo bianconero spazia da un minimo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 aprile 2023) La partita travale un posto nella semifinale di Europa League. All’Estadio José Alvalade andrà in onda una partita difficile per i bianconeri, che devono difendere l’1-0 acquisito all’andata grazie al gol di Federico Gatti. Secondo quanto riferiscono gli scommettitori, i padroni di casa appaiono favoriti. Per le principali agenzie di, un successo delloviene valutato tra 2,25 e 2,32, ma c’è da sottolineare come anche le altrenon siano troppo basse rispetto al passato. Ledi pareggio e di una vittoria esterna dellasono infatti abbastanza simili. La X passa da una valutazione di 3.00 ad un massimo di 3.25, mentre il successo bianconero spazia da un minimo di ...

