Sporting Lisbona-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 20 aprile 2023) . Trasferta difficile per i bianconeri, avanti 1-0 dopo il confronto dell’andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Trasferta decisamente complicata per la, forte dell’1-0 dell’andata e costretta a difendere con le unghie e con i denti un risultato non rassicurante in terra lusitana. A Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.