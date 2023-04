(Di giovedì 20 aprile 2023) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21.00. Bianconeri che dovranno difendere l’1-0 dell’andata, gol decisivo di Gatti, per superare l’ostacolo rappresentato dai portoghesi e accedere così alle semifinali di Europa League dove troverebbero L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri alla vigilia della partita contro lo #SportingCP - juventusfc : Il microfono passa a Mister Allegri: ??Allegri : « L'allenatore dello Sporting è giovane e bravo. Ha riportato il t… - DiMarzio : Il gesto dei tifosi dello #SportingLisbona nei confronti del #Catanzaro - toselluc : Non solo ricorsi, oggi si gioca Sporting Lisbona Juventus | Una cosa sulle parole di Allegri ??… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Sporting Lisbona Juventus in streaming gratis: guarda la partita in diretta: Se hai cli… -

... la seconda di fila, e ora si rituffa in Europa League: questa sera si gioca l'accesso alle semifinali contro loallo stadio José Alvalade. L'1 - 0 dell'andata lascia ben sperare e ...Da: ancora qui, sull'estuario del Tago, la Juventus vivrà un'altra notte da dentro o fuori, ... all'Alvalade, dimora dellodove non ci sarà un posto libero. Sentenze, fresche ...Commenta per primo Tanto Benfica, ovviamente. Ma i giornali portoghesi rilanciano anche la voglia di impresa dello, chiamato a ribaltare l'1 - 0 dell'andata contro la Juve in uno stadio Alvalade che si preannuncia infuocato. C'è Ruben Amorim a suonare la carica, c'è Max Allegri che esalta le ...

Europa League, dove vedere in tv Sporting Lisbona-Juventus e Roma-Feyenoord Corriere della Sera

I dirigenti della Juventus si sono divisi tra Tribunale e campo per quella che è una giornata molto importante per il club. Come riportato da "Sky Sport", il presidente ...A Lisbona per il ritorno con lo Sporting: vincere l'Europa League riaprirebbe la strada per il torneo più ambito, preparando il terreno per le trattative più calde, da Di Maria e Rabiot ad Alex Sandro ...