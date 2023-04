Sporting Lisbona-Juventus | Europa League | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 aprile 2023) Archiviati i due giorni di Champions, si accendono i riflettori sui match di ritorno dei quarti di finale di. Tra questi anche, in programma alle ore 21:00 all’Estadio José Alvalade. Le due squadre si giocano il passaggio alle semifinali dopo l’1-0 dell’andata in favore della squadra di Allegri. All’Allianz Stadium, i bianconeri si sono imposti col minimo scarto grazie alla rete di Gatti, abile ad insaccare la sfera in rete dopo una mischia in area. Una match, tuttavia, per nulla semplice per la Vecchia Signora, che ha sofferto la dinamicità dei portoghesi ed è riuscita ad ottenere alla vittoria soprattutto grazie alla prodezze di Szczesny prima e Perin poi. La partita in Portogallo, quindi, si preannuncia più combattuta che mai. Le ultime ...