Sporting Lisbona-Juventus | Bremer va ko | il brasiliano costretto al cambio

(Di giovedì 20 aprile 2023) Larischia di perdere Gleisonper un periodo importante di tempo. Il difensore centrale, arrivato allanella scorsa estete, ha accusato un problema al flessore della gamba destra al 70esimo della partita dicontro lo. Dopo un primo tempo in cui ilè stato bravo a non concedere tanto alla squadra di casa,ha dichiarato forfait. Al suo posto è entrato Gatti. Nelle prossime ore sicuramente lo staff medico dellasottoporrà il difensore centrale ai controlli per capire l’entità dell’infortunio. SportFace.

In campo Roma - Feyenoord 1 - 0 DIRETTA e- Juventus 1 - 1 DIRETTA ROMA - Feyenoord 1 - 0 al 60'! Rete di Spinazzola.- Juventus 1 - 1 al 20'! Rete di Edwards. Rigore calciato centrale, con Szczesny che si tuffa sulla sinistra.... sapendo le difficoltà della partita", aggiunge Allegri ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League acontro lo. "Oggi abbiamo vissuto in attesa. La sentenza è ...I bianconeri, che all'andata hanno vinto 1 - 0, giocano acontro lo( GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE ). Il tabellino di- Juventus 1 - 1 (live) 9' Rabiot (J), 20' rig. ...

Infortunio Bremer - Tegola per mister Allegri e la Juventus: Gleison Bremer è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio ...Gli uomini mandati in campo da Amorim e Allegri in vista del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League ...