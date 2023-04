Sporting Lisbona - Juventus | alle 21 il ritorno dei quarti di Europa League | dove vederla in streaming gratis

(Di giovedì 20 aprile 2023), questa sera21 dal Joao Alvalade la gara valida per ildeidi finale di, dopo la vittoria per 1 a 0 dei bianconeri nella partita d'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri alla vigilia della partita contro lo #SportingCP - juventusfc : Il microfono passa a Mister Allegri: ??Allegri : « L'allenatore dello Sporting è giovane e bravo. Ha riportato il t… - DiMarzio : Il gesto dei tifosi dello #SportingLisbona nei confronti del #Catanzaro - Alex_Cruijff14 : Buongiorno Lo Sporting Lisbona mi ricorderà sempre la mia pescata migliore che ha scritto una delle pagine più bel… - infoitsport : Sporting Lisbona-Juventus, streaming GRATIS: dove vedere l'Europa League in diretta LIVE -

- Juventus , questa sera alle 21 dal Joao Alvalade la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo la vittoria per 1 a 0 dei bianconeri nella partita d'...Nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, la Juve sfida in trasferta loforte dell'1 - 0 dell'andata. Ecco la ...Il programma Roma - Feyenoord: ore 21.00 Royale Union SG - Leverkusen: ore 21.00 Siviglia - Manchester United: ore 21.00- Juventus: ore 21.00

Sarà il francese François Letexier ad arbitrare il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Sporting Lisbona e Juventus in programma questa sera, giovedì 20 aprile, alle 21.00 in Portogallo.Dopo la vittoria conquista all’Allianz Stadium nella sfida di andata, la Juventus è pronta a tornare in campo contro lo Sporting Lisbona nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europ ...