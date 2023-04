Sporting Lisbona-Juventus 1-1 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 20 aprile 2023) La nostradi, una partita a cui entrambe le squadre danno un importanza capitale nell’ottica complessiva della stagione. Loviene da due pareggi e due vittorie in campionato negli ultimi cinque incontri. Saldamente al quarto posto, ha perso quasi del tutto la speranza di qualificarsi per la prossima Champions League. La prematura eliminazione dalla Coppa di Portogallo, qualifica, a oggi loai preliminari di Conference League. Una vittoria della seconda competizione continentale darebbe un significato importante per la squadra portoghese. Stesso discorso vale per la. Senza alcuna certezza per i prossimi mesi sulla propria posizione in ...

...completo della competizione dopo i quarti di finale che sono terminati questa sera Juventus e Roma approdano alle semifinali di Europa League dopo aver eliminato rispettivamentee ...Basta il pareggio alla Juventus per passare alle semifinali in Europa League. Finisce 1 - 1 contro lo, dopo che allo Stadium i bianconeri avevano chiuso la partita con la vittoria per 1 - 0. In semifinale l'avversario dei bianconeri sarà il Siviglia, dopo la vittoria per 3 - 0 nel ...Commenta per primo Lapo Elkann , tramite i propri canali social, è stato uno dei primi a commentare il pareggio della Juventus contro loche è valso ai bianconeri l'accesso alle semifinali di Europa League contro il Siviglia: 'Grande vittoria. Molto orgoglioso. Adesso dobbiamo andare alla finale e vincerla'.

I bianconeri pareggiano in casa dello Sporting Lisbona ma passano in semifinale di Europa League, ecco il commento di Massimiliano Allegri nell’intervista post Sporting-Juventus.Brutta ma semifinalista. Perché la Juventus soffre, gioca male ma l’1-1 dell’Alvalade contro lo Sporting basta per passare tra le Fab Four dell’Europa League. Che giornata. La testa a Roma, la testa a ...