Sporting-Juventus, segna sempre Rabiot: gol numero 11 in stagione (VIDEO) (Di giovedì 20 aprile 2023) segna sempre Adrien Rabiot e la Juventus è in vantaggio a Lisbona. Lo Sporting dorme su una palla aerea dopo gli sviluppi da corner, arriva il francese che con grande velocità e prontezza la gira col sinistro e firma il gol numero 11 in questa stagione irreale. 0-1, sono due gol di vantaggio nel doppio confronto e bianconeri che hanno un piede e mezzo in semifinale. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023)Adriene laè in vantaggio a Lisbona. Lodorme su una palla aerea dopo gli sviluppi da corner, arriva il francese che con grande velocità e prontezza la gira col sinistro e firma il gol11 in questairreale. 0-1, sono due gol di vantaggio nel doppio confronto e bianconeri che hanno un piede e mezzo in semifinale. In alto ecco il. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : #SportingJuve, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-2 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre è ba… - livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - DiMarzio : .@juventusfc | Le ultime di formazione in vista della sfida contro lo @Sporting_CP - bibierre : Abbiamo capito che stasera lo Sporting ha licenza di uccidere #SportingJuve #SportingJuventus #jvtblive #juventus - sportli26181512 : Calvo: 'Soddisfatti per la sentenza'. Allegri: 'Per noi i punti sono sempre stati 59': Calvo: 'Soddisfatti per la s… -