Sporting-Juventus, programma e telecronisti Sky e Dazn ritorno quarti Europa League (Di giovedì 20 aprile 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Sporting-Juventus, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. I bianconeri difendono l’1-0 dell’andata e provano da questa competizione a raggiungere la Champions il prossimo anno: si può solo vincendola, dunque fondamentale passare il turno contro i portoghesi che all’Alvalade cercano la gran rimonta. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 20 aprile. Sporting-Juventus sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Ile isu Sky edi, match valido per ildeidi finale di2022/2023. I bianconeri difendono l’1-0 dell’andata e provano da questa competizione a raggiungere la Champions il prossimo anno: si può solo vincendola, dunque fondamentale passare il turno contro i portoghesi che all’Alvalade cercano la gran rimonta. Appuntamento alle ore 21 di giovedì 20 aprile.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi e sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, le parole di #Allegri alla vigilia della partita contro lo #SportingCP - forumJuventus : #SportingJuve, oggi ore 21. Formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-2 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre è ba… - livescore : Juventus vs Sporting = The Cristiano Ronaldo derby ???? - Shiki_zens : Leggo molti tifosi della #Juventus preoccupati. Cerco di tranquillizzarvi, dicendovi con abbastanza certezza che i… - infoitsport : Sporting-Juventus, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streaming -