Sporting-Juventus 1-1 | bianconeri in semifinale di Europa League

Basta il pareggio allaper passare alle semifinali in Europa League. Finisce 1 - 1 contro loLisbona, dopo che allo Stadium i bianconeri avevano chiuso la partita con la vittoria per 1 - 0. In semifinale l'...Commenta per primo Lapo Elkann , tramite i propri canali social, è stato uno dei primi a commentare il pareggio dellacontro loLisbona che è valso ai bianconeri l'accesso alle semifinali di Europa League contro il Siviglia: 'Grande vittoria. Molto orgoglioso. Adesso dobbiamo andare alla finale e ...Danilo, difensore brasiliano della, ha parlato dopo il passaggio dei bianconeri alle semifinali di Europa League Danilo ha parlato a Sky Sport dopo- Juve. CONCESSO POCO ...

Sporting-Juventus 1-1: gol di Rabiot e Edwards | Risultato finale Europa League La Gazzetta dello Sport

Nella ripresa i bianconeri soffrono solo nel finale e riescono a conservare il pareggio: in semifinale la squadra di Allegri affronterà il Siviglia, che ha eliminato il Manchester United A Lisbona bas ...I giallorossi affronteranno il Bayer Lerverkusen La cronaca La Juve pareggia 1-1 in casa dello Sporting Lisbona nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e si qualifica alla semifinale. La cro ...