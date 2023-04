Sporting-Juve, dove vederla in tv e in streaming (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi, giovedì 20 aprile, Sporting-Juventus per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Allegri, che si presenta in Portogallo forte della vittoria dell’andata, scende in campo allo stadio Alvalade. Il match sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). E in streaming su Dazn, Sky Go e Now. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi, giovedì 20 aprile,ntus per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Allegri, che si presenta in Portogallo forte della vittoria dell’andata, scende in campo allo stadio Alvalade. Il match sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite). E insu Dazn, Sky Go e Now. L'articolo proviene da Italia Sera.

