Sporting-Juve, c'è Chermiti in vetrina: la benedizione di Allegri, la clausola rescissoria, il nuovo contratto (Di giovedì 20 aprile 2023) Occhi puntati su Youssef Chermiti. Sono quelli di Max Allegri, sono quelli della squadra mercato della Juventus. Che sanno andare anche oltre... Leggi su calciomercato (Di giovedì 20 aprile 2023) Occhi puntati su Youssef. Sono quelli di Max, sono quelli della squadra mercato dellantus. Che sanno andare anche oltre...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : La Juve si prepara per lo Sporting Gruppo quasi al completo: manca solo Kean ?? #SportingJuve [?? @romeoagresti] - juventusfc : Nello Stadium, vincere è più bello ?? Vivi il successo contro lo Sporting come se fossi nella casa della Juve ?????? - tuttosport : Szczesny, dopo il grande spavento durante Juve-Sporting a causa di un malore, si presenta ai microfoni insieme a Ma… - sportli26181512 : Sporting-Juve, c'è Chermiti in vetrina: la benedizione di Allegri, la clausola rescissoria, il nuovo contratto: Occ… - cmdotcom : #SportingJuve, c'è #Chermiti in vetrina: la benedizione di #Allegri, la clausola rescissoria, il nuovo contratto -