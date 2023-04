(Di giovedì 20 aprile 2023) Manchester United e Newcastle United guardano ancora una volta al mercato portoghese per rinforzare la propria rosa in prospettiva presente...

La Bundesliga , e la Germania in generale, è sempre stata una grossadi talenti. Nelle ultime stagioni in particolare la filosofia calcistica tedesca si è ...è di proprietà delloLisbona ...La Bundesliga , e la Germania in generale, è sempre stata una grossadi talenti. Nelle ultime stagioni in particolare la filosofia calcistica tedesca si è ...è di proprietà delloLisbona ...

Sporting fucina di talenti, due club di Premier su Gonçalo Inacio Calciomercato.com

Giovedì arriva all’Allianz la squadra portoghese guidata dal giovane allenatore che nel 2010 giocava e trionfava nel Benfica con il Fideo ...