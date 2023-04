Sport in tv oggi giovedì 20 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tantoanche20: il tennis, con 4 tornei tra ATP e WTA, il basket, con la NBA, il ciclismo, con il Tour of the Alps, gli scacchi, con l’ottavo match del Mondiale, il calcio, con Europa League e Conference League e molti altri ancora. Si disputerà dalle ore 11.00 italiane l’ottava partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023: Ian Nepomniachtchi guida per 4-3 su Ding Liren nella sfida per la successione di Magnus Carlsen. Si disputeranno Sinner-Nishioka e Musetti-Norrie, incontri degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona. Torna in campo Jannik Sinner in apertura disul Centrale del torneo spagnolo contro il giapponese Yoshihito Nishioka: il vincente incrocerà ai quarti proprio uno tra il numero 20 ed ...