(Di giovedì 20 aprile 2023) di Rock Reynolds, sovranismo, politically correct, cancel culture, espressioni ormai entrate di prepotenza nel linguaggio quotidiano, solitamente sbandierate da chi non ama ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giomo2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - paolomiggiano : Oggi è l’ultimo giorno di Napoli Città Libro Salone del Libro di Napoli, Terra Somnia Editire stand B14. Ore 19,00,… - emanuelino10 : RT @carnenelcuore: 'ma che la baciai per Dio si lo ricordo e il mio cuore le restò sulle labbra ' _ Fabrizio de André _ ... [ ' un malato… - carnenelcuore : 'ma che la baciai per Dio si lo ricordo e il mio cuore le restò sulle labbra ' _ Fabrizio de André _ ... [ ' un ma… -

Ladei braccianti (Meltemi, pagg 171, euro 15) di Antonello Mangano, autore di numerose inchieste su questo tema, traccia un lucido, commovente, inquietante e persino avvincente quadro ...Ha partecipato come illustratrice ai volumi antologici Oltre la Collina " immagini dae Cantine a fumetti volumi 1 - 2. Collabora con la rivista di fantascienza Specularia e altre realtà ...Repubblica dedica uno spazio fisso alle morti sul lavoro. Unache racconta le vite di ciascuna vittima, evitando che si trasformino in banali dati statistici. Vite invisibili e dimenticate. Nel nostro Paese una media di tre lavoratori al giorno non ...

Spoon River dei braccianti: l’altra faccia della (inesistente) sostituzione etnica Globalist.it

La Spoon River dei braccianti di Antonello Mangano, autore di numerose inchieste su questo tema, traccia un lucido, commovente, inquietante e persino avvincente quadro della situazione, narrandoci sto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...