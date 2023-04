Spintona infermiera dopo un rimprovero | poi scappa | indagano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Arrivato in ospedale per il decesso di un parente, un giovane, redarguito da un’perché si stava aggirando all’interno dei locali dell’area del triage dove non era consentito l’accesso, hato l’operatrice sanitaria e poi danneggiato anche la ‘pediera’ di un lettino per poi allontanarsi. Il fatto si è verificato nell’ospedale San Giuliano di Giugliano, in provincia di Napoli. Sul posto si sono recati idella sezione radiomobile della locale compagnia. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Indagini sono in corso da parte deiche esamineranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare l’aggressore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.