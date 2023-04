Spiagge | no a concessioni rinnovate automaticamente | scure della Corte di giustizia Ue

(Di giovedì 20 aprile 2023) “Ledi occupazione delleitaliane non possono esserema devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”. Lo ha stabilito ladiUe esprimendosi su una vertenza che coinvolge l’Autorità italiana garanteconcorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (Taranto). “I giudici nazionali e le autorità amministrative” italiane “sono tenuti ad applicare le norme pertinenti” del diritto europeo, “disapplicando le disposizioni nazionali non conformi”, aggiunge la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere… - espressonline : Tutte le concessioni delle spiagge rendono allo Stato meno degli affitti della galleria del Duomo di Milano. L'arti… - RobTallei : Corte UE: Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devo… - antoniobufalari : #Sentenza della #Corte di #Giustizia #Europea nella causa C-348/22 - Le #concessioni #demaniali di occupazione dell… - cucciolo1554 : RT @LucillaMasini: Balneari, l'Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni, perché la procedura di selezione deve essere imparziale.… -

"Ledi occupazione delleitaliane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente" stabiliscono i ..."Ledi occupazione delleitaliane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". Lo ha stabilito la ...'Ledi occupazione delleitaliane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente'. Lo ha stabilito la ...

Tutte le concessioni delle spiagge rendono allo Stato meno degli affitti della galleria del Duomo di Milano L'Espresso

Balneari, la corte europea "boccia" il milleproroghe. "No al rinnovo automatico concessioni balneari". “La Bolkestein è valida, si deve procedere con le ...I giudici di Palazzo Spada hanno statuito che l’ordinanza con cui un Sindaco impone al gestore il libero è legittimo ...