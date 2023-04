Spiagge, Corte Ue boccia rinnovo automatico concessioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la pressione della Commissione Ue affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein sul tema delle concessioni balneari (la questione "deve essere risolta urgentemente") da Lussemburgo arriva ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 aprile 2023) Dopo la pressione della Commissione Ue affinché Roma si allinei con la direttiva Bolkestein sul tema dellebalneari (la questione "deve essere risolta urgentemente") da Lussemburgo arriva ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere… - RobTallei : Corte UE: Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devo… - ultimora_pol : Corte di Giustizia UE su ricorso del Garante della concorrenza contro il Comune di Ginosa (TA): “Le concessioni di… - antoniobufalari : #Sentenza della #Corte di #Giustizia #Europea nella causa C-348/22 - Le #concessioni #demaniali di occupazione dell… - aperegina61 : RT @Agenzia_Ansa: 'Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere ogget… -