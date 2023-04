(Di giovedì 20 aprile 2023) Leonardoè intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della, prima del match contro la Sampdoria. “Stoade lachedare alla squadra.analizzare le cose e lavorarci sopra quotidianamente, come facciamo sempre, non lavorando solo sugli errori. Quanto fatto fino ad oggi è stato buono in alcune partite, meno in altre”. Il tecnico bianconero ha poi proseguito: “Mi sembra che stiamo aggiustando il tiro, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Abbiamo trovato equilibri giocando con il 4-3-3, poi durante la gara vediamo lo sviluppo”. E sull’infermeria: “Zurkowski ha avuto una ricaduta e non sarà della gara. Gli indisponibili sono sempre gli stessi, ritorna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Spezia, #Semplici: 'Sto iniziando ad intravedere lo stile e la mentalità che voglio' - DIRETTADCM : Le parole di #Semplici due giorni prima di #SampdoriaSpezia ??? - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ?? #Spezia: le parole di #semplici sugli infortunati #fantacalcio #indisponibili - Spezia_1906 : ?? La conferenza di Semplici in vista di Sampdoria-Spezia ?? 'Il modulo ci sta dando equilibrio. Poi vedremo a gara… - Tutfantacalcio : ?? #Spezia: le parole di #semplici sugli infortunati #fantacalcio #indisponibili -

Leonardo, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Sampdoria Leonardo, allenatore dello, ha parlato in conferenza stampa. POST LAZIO ......per liberarsi dall'imbarazzante problema delle scoregge Non dimenticare di seguire 3... Questa pianta erbacea è usata comesia in cucina, sia per risolvere alcuni disturbi. Se soffri di ...... preventivabile, contro la Lazio, sebbene fino al rigore c'era stato piùche Lazio in campo. ... Se così fosse ai bianchi dine mancherebbero ben 8. Dove racimolarli Innanzitutto negli ...

LIVE TMW - Spezia, Semplici: "Ricaduta per Zurkowski, non ci sarà. Bastoni recuperato" TUTTO mercato WEB

Il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Le sue parole raccolte da TMW. ZURKOWSKI – “Ha avuto una ricaduta e non sarà del ...(Adnkronos) - Lo zafferano, spezia preziosa e molto utilizzata nella cucina mediterranea, è da tempo sotto osservazione perché ha dimostrato la sua utilità nel trattamento della depressione. I benefic ...