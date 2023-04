(Di giovedì 20 aprile 2023) Non completato il volo suborbitale. Space X: "Con un test come questo il successo arriva da quello che si impara". Elon Musk: "Abbiamo imparato molto, fra pochi mesi nuovo test"di Space X decolla ma non riesce il suo volo suborbitale perché il razzoprima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che “con un test come questo il successo arriva da quello che si impara”. “Oggi questo test ci aiuterà a migliora l’affidabilità dimentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria” aggiunge il tweet.potrebbe riportarci sulla Luna ed il test di oggi era il primo test di volo congiunto della navicellacon il razzo Super Heavy. La navicellaè stata selezionata dalla Nasa per riportare astronauti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Spazio, lanciata Starship ma esplode a 3 minuti dal decollo - fisco24_info : Spazio, lanciata Starship ma esplode a 3 minuti dal decollo: (Adnkronos) - Non completato il volo suborbitale. Spac… - enza_miccoli : RT @giorgiopacifici: Lanciata sonda Esa #JUICE per #Lune di #Giove. Primo di due servizi 13/04 Giorgio Pacifici @tg2rai . Con interviste al… - Royaute_Nws : RT @monarchico: Il #re #Filippo del #Belgio e il #principe #Gabriele assistono al #lancio di #Ariane 5 e della #sonda #JUICE a #Kourou #mon… - monarchico : Il #re #Filippo del #Belgio e il #principe #Gabriele assistono al #lancio di #Ariane 5 e della #sonda #JUICE a… -

...costituisce il primo evento di rilievo presentato sulla piattaforma www.visit - livorno.it... L'intrattenimento pomeridiano e serale troveràin un'arena spettacoli collegata al Villaggio ...... un'area di co - working e biblioteca in tema auto, unodedicato al food e all'abbigliamento ... "Questa prima microfactory vieneper rispondere alla grande sfida europea della ...... un'area di co - working e biblioteca in tema auto, unodedicato al food e all'abbigliamento ... 'Questa prima microfactory vieneper rispondere alla grande sfida europea della ...

Spazio, lanciata Starship ma esplode a 3 minuti dal decollo Adnkronos

(Adnkronos) – Starship di Space X decolla ma non riesce il suo volo suborbitale perché il razzo esplode prima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che “con un ...Starship è stato lanciato con successo ma dopo tre minuti è esploso in volo. Primo parziale successo per la corsa allo spazio di Elon Musk Successo a metà per il razzo di Elon Musk. Il razzo Starship ...