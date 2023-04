Sparta Praga | patente revocata a Jankto per un motivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ? #Jankto sospeso dallo Sparta Praga: “Meglio pensare alla salute” ?? - Lazzzzara : RT @GoalItalia: Guida con patente revocata e rifiuta il test antidroga: Jankto viene sospeso dallo Sparta Praga ????? - frapietrella : Storie dal mondo in cui viviamo. @Gazzetta_it - sportli26181512 : 'Devo pensare alla mia salute mentale'. Cosa c'è dietro le parole di Jankto: 'Devo pensare alla mia salute mentale'… - Gazzetta_it : 'Devo pensare alla mia salute mentale'. Cosa c'è dietro le parole di #Jankto -

Il centrocampista dellonon giocherà fino a fine stagione(REPUBBLICA CECA) - Jakub Jankto non giocherà più, almeno fino a fine stagione. È lo stesso 27enne centrocampista ceco dello, in ...Jakub Jankto vorrebbe tornare a quando era solo 'Sampi', il ragazzino biondo dagli occhi furbi che se ne andava in giro per il campo spensierato e fiero, senza alcun peso da portare sulle spalle. Lo ...... Jakub Jankto Jakub Jankto, il centrocampista del Getafe in prestito alloche recentemente ha parlato della sua omosessualità diventando un simbolo della lotta ai pregiudizi, è stato ...

Jankto sospeso dallo Sparta Praga: “Meglio pensare alla salute” Tuttosport

Il centrocampista dello Sparta Praga non giocherà fino a fine stagione PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - Jakub Jankto non giocherà più, ...Jakub Jankto, ex centrocampista della Sampdoria, ha preso una pausa dal calcio per motivi di salute: il messaggio social Jakub Jankto ha annunciato una pausa dal calcio per motivi di salute. L’ex cent ...