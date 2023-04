Sparisce l’account di Kanye West su Instagram | ancora una volta

(Di giovedì 20 aprile 2023) L’attività disusubisce una nuova battuta d’arresto. A questo giro, a quanto pare, sarebbe stato lo stesso Ye a disattivarestando a uno screenshot pubblicato su Twitter dalla voce di Donda. Diciamo “una” perché l’ex marito di Kim Kardashian si era riappropriato del suo profilo solamente nel dicembre 2022, dopo un ban temporaneo dovuto alle ripetute violazioni degli standard della community. Soprattutto, Ye pubblicava ossessivamente contenuti contro Pete Davidson, compagno dell’ex moglie. A questo episodio si erano aggiunte le uscite infelici del rapper e imprenditore, che in più occasioni aveva fatto parlare di sé per i suoi slogan antisemiti e gli endorsement al suprematismo bianco con quella scritta White Lives Matter comparsa su uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frankponch72 : @Luca_Mussati @awabe79 @LisaTorna @CriticaScient Capisci quando incontri un pirla telematico, quando dopo un cazzat… -

Con'ultimo aggiornamento rilasciato,definitivamente da ... Con un tweet sull'ufficiale la società ha confermato la ...Tanti stanno proprio eliminando il proprioda ogni tipo ... del mercato: ovvero se non si raggiunge'accordo, decidiamo noi ... Valentina Ferragnidai social: colpa di un nuovo amore ...Dopo di chenel nulla. Gerardo Pulli, che fine ha fatto ... in un'intervista nel format YouTube ' Gin Talkin' ,'uscita ... Gerardo Pulli non ha unInstagram ufficiale.