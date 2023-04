SpaceX, Starship decolla ma esplode subito - Video (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) - Starship di Space X decolla, ma il suo volo suborbitale non riesce perché il razzo esplode prima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che "con un test come questo il successo arriva da quello che si impara". "Oggi questo test ci aiuterà a migliora l'affidabilità di Starship, mentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria" aggiunge il tweet. "Il prossimo test avverrà fra pochi mesi" twitta Musk. "Bel finale, complimenti. Di sicuro spettacolare", è uno dei commenti ironici su Twitter. "Grande successo" scrivono gli utenti, commentando il mancato volo suborbitale. Una prima volta 'storica' ma finita malissimo, come documentano diversi Video del test del razzo dell'azienda aerospaziale di Elon Musk tanto che l'account ufficiale di Space X ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) -di Space X, ma il suo volo suborbitale non riesce perché il razzoprima della separazione del Primo Stadio. Sul suo account Twitter Space X sottolinea che "con un test come questo il successo arriva da quello che si impara". "Oggi questo test ci aiuterà a migliora l'affidabilità di, mentre Space X cerca di rendere la vita multi-planetaria" aggiunge il tweet. "Il prossimo test avverrà fra pochi mesi" twitta Musk. "Bel finale, complimenti. Di sicuro spettacolare", è uno dei commenti ironici su Twitter. "Grande successo" scrivono gli utenti, commentando il mancato volo suborbitale. Una prima volta 'storica' ma finita malissimo, come documentano diversidel test del razzo dell'azienda aerospaziale di Elon Musk tanto che l'account ufficiale di Space X ...

Starship e la lezione di Musk:sbagliare per imparare Si discuterà probabilmente parecchio sul lancio e successiva esplosione di Starship, il razzo più potente e grande mai costruito, su cui SpaceX, la ... SpaceX, Starship decolla ma esplode subito Starship potrebbe riportarci sulla Luna e il test di oggi era il primo di volo congiunto della navicella Starship con il razzo Super Heavy. La navicella Starship è stata selezionata dalla Nasa per ... SpaceX, Starship esplode in volo dopo primo lancio di prova E' stato effettuato il lancio del veicolo spaziale Starship - senza equipaggio - da parte di SpaceX, la società spaziale fondata nel 2002 da Elon Musk. Poi, l'esplosione, dopo circa quattro minuti, avvenuta prima della separazione del veicolo spaziale ... Starship di SpaceX decolla, ma esplode in volo: lancio fallito Sky Tg24 SpaceX: decollo Starship riuscito, ma la navetta esplode 4 minuti dopo il lancio -2- (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 apr - SpaceX ha commentato il lancio dicendo che "il successo deriva da cio' che si impara" e che ...