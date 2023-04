SpaceX, il razzo di Elon Musk esplode dopo il decollo: test fallito (Di giovedì 20 aprile 2023) Alice Torri L’astronave di SpaceX, al suo secondo tentativo, è decollata verso lo spazio con un enorme boato provocato dai suoi 33… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di giovedì 20 aprile 2023) Alice Torri L’astronave di, al suo secondo tentativo, è decollata verso lo spazio con un enorme boato provocato dai suoi 33… L'articolo proviene da Quilink.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrLeonardo : Siccità: secondo il rapporto Copernicus il 2022 è stato l'anno più secco in Europa. Vedremo in diretta dal Texas le… - 4maipiu4 : RT @Geopoliticainfo: ??????Nel primo test in volo, la nave Starship della SpaceX non si è separata dal lanciatore e non tutti i motori del raz… - sweetlullaby0 : - lino4219 : RT @AnsaScienza: È partita Starship: la nave spaziale di Elon Musk per la Luna e Marte sta affrontando il suo primo test in volo con il lan… - SatirSfaction : Chi parte a razzo finisce a c***o. #SpaceX -