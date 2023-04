Spaccio di sostanze stupefacenti, denunciata una coppia (Di giovedì 20 aprile 2023) . I Carabinieri hanno trovato alcune dosi di cocaina e marijuana Procede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello Spaccio di droga: mirati servizi stanno permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare le sostanze stupefacenti. In tale contesto un’altra indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Forino, ha portato alla denuncia di un 38enne e una 30enne di Contrada per “Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di Spaccio”. Nella circostanza, nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione della coppia, il fiuto di “Luna” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) ha ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) . I Carabinieri hanno trovato alcune dosi di cocaina e marijuana Procede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dellodi droga: mirati servizi stanno permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare le. In tale contesto un’altra indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Forino, ha portato alla denuncia di un 38enne e una 30enne di Contrada per “Detenzione diai fini di”. Nella circostanza, nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione della, il fiuto di “Luna” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) ha ...

