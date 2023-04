(Di giovedì 20 aprile 2023) . I Carabinieri hanno trovato nelle mani del cliente 5 dosi di cocaina Ain Campania i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hannopere detenzione diun 30enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine. I militari – in abiti civili – sono appostati a via Appia Sud e il 30enne è a bordo della propria auto nella piazzola di sosta difronte un fast-food americano. Si avvicina un suv: avviene lo scambio e i militari intervengono. Nelle mani del cliente 5 dosi di cocainail 30enne era in possesso di altre tre bustine della stessa sostanza, di un paio di dosi di marijuana e una stecchetta di hashish. Laera in un vasetto di vetro, sequestrata anche la somma di 25 euro ritenuta provento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Spaccio a Giugliano: pusher arrestato mentre cedeva la droga. I Carabinieri hanno trovato nelle mani del cliente 5… -

...risolvere contrapposizioni con altri clan del medesimo cartello o per sottrarre piazze di... PARIANTE Provincia di Napoli - area settentrionalein Campania: MALLARDO Qualiano: D'...A Varcaturo , Napoli , la polizia ha arrestato per detenzione di droga a fini diAngelo Caputo, 35enne del posto già noto alle forze dell'ordine . La polizia ha arrestato l'uomo in via Licola Mare , quando l'uomo è entrato all'interno di un parcheggio nei pressi del parco ...I carabinieri intervengono e bloccano i due scoprendo si trattasse di. Nella mani dell'autista una dose di cocaina che gli è costata la segnalazione alla Prefettura quale assuntore. Il 35enne ...

Spaccio a Giugliano, 30enne beccato dai Carabinieri all'esterno del ... Il Meridiano News

GIUGLIANO – A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga Daniele Varavallo, 30enne di Poggioreale già noto all ...A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga un 30enne di Poggioreale, già noto alle forze dell'ordine. (ANSA) ...