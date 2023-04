South Park | Paramount risponde a Warner | Ci dovete ancora 52 milioni di dollari

(Di giovedì 20 aprile 2023)alla causa intentata dacon una causa a sua volta da 52diper i diritti di licenza di. Due mesi fa,Bros. Discovery ha fatto causa aGlobal per 200dipoiché quest'ultima non avrebbe rispettato i patti sulle licenze dei diritti in streaming diconcessi a HBO Max. Ebbene, adessoha risposto con una nuova causa da 52sostiene che HBO Max ha ottenuto tutto ciò che era previsto dall'accordo, ma ha comunque trattenuto due pagamenti richiesti di 26di...

Due mesi fa, Warner Bros. Discovery ha fatto causa a Paramount Global per 200 milioni di dollari poiché quest'ultima non avrebbe rispettato i patti sulle licenze dei diritti in streaming diconcessi a HBO Max. Ebbene, adesso Paramount ha risposto con una nuova causa da 52 milioni. Paramount sostiene che HBO Max ha ottenuto tutto ciò che era previsto dall'accordo, ma ha ...Paramount ha risposto alla causa di Warner Bros dello scorso febbraio relativa ai diritti di streaming di. LEGGI:: la stagione 26 arriverà in Italia su Comedy Central dal 16 febbraio Warner Bros riteneva che Paramount non avesse rispettato i termini dell'accordo streaming, ma con ...Lo scorso febbraio, Warner Bros Discovery ha fatto causa a Paramount per la cifra di 200 milioni di dollari per la licenza dei diritti streaming diritenendo che quest'ultimo non avesse rispettato i termini. Ora però Paramount ha risposto alle accuse facendo a sua volta causa a Warner e chiedendo una cifra di 52 milioni di dollari. La ...

South Park, Paramount risponde a Warner: "Ci dovete ancora 52 ... Movieplayer

La causa milionaria è incentrata sui diritti di sfruttamento della celebre serie animata, che Warner reclama per sé contro Paramount.