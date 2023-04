Sottocorona: 'Tra 100 anni Nordafrica verde e Italia arida. Da dove partiranno i barconi?' (Di giovedì 20 aprile 2023) - La riflessione del metereologo sui dati della relazione di Copernicus: 2022 anni più secco della storia in Europa Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 aprile 2023) - La riflessione del metereologo sui dati della relazione di Copernicus: 2022più secco della storia in Europa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @TgLa7: La riflessione di Paolo Sottocorona sui dati della relazione di #Copernicus: 2022 ann0 più secco della storia in Europa https:/… - TgLa7 : La riflessione di Paolo Sottocorona sui dati della relazione di #Copernicus: 2022 ann0 più secco della storia in Eu… - TgLa7 : Come si forma la neve? Che differenze ci sono con la grandine? Il viaggio tra le 'idrometeore' di Paolo Sottocorona… - paoloangeloRF : “Le massime segnano ancora qualche valore un po’ basso siamo sotto media , al nord riescono a raggiunger valori leg… - TgLa7 : Oggi Paolo Sottocorona ci porta tra i 'cumuli' #Tempoaltempo #meteo -