Sostituzione etnica, ecco lo studio dell’Onu che ne parlava già nel 2000 e che dà ragione a Lollobrigida (Di giovedì 20 aprile 2023) C’è un documento di 177 pagine, firmato nientedimeno che dall’Onu, in particolare dal Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite che dimostra, per tabula, che il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida aveva ragione quando l’altroieri ha messo in guardia sul rischio di Sostituzione etnica. Il documento è uno studio condotto, proprio dalle Nazioni Unite, esattamente 23 anni fa e rilasciato al pubblico il 21 marzo 2000, per esaminare la possibilità di utilizzare la Sostituzione etnica per fronteggiare il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione. E infatti, non a caso, il titolo dello studio, che non lascia spazio a dubbi, è: “Replacement Migration: ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 aprile 2023) C’è un documento di 177 pagine, firmato nientedimeno che dall’Onu, in particolare dal Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite che dimostra, per tabula, che il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Francescoavevaquando l’altroieri ha messo in guardia sul rischio di. Il documento è unocondotto, proprio dalle Nazioni Unite, esattamente 23 anni fa e rilasciato al pubblico il 21 marzo, per esaminare la possibilità di utilizzare laper fronteggiare il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione. E infatti, non a caso, il titolo dello, che non lascia spazio a dubbi, è: “Replacement Migration: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi L’America ritira il vaccino imposto all’Italia col pass ??? Spia russa fatta evadere da commando… - fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Lollobrigida su sostituzione etnica e Meloni su lavoro femminile? Impossibile commentare vaccate… - robertosaviano : “Sostituzione etnica”: Presidente Giorgia #Meloni, non una parola da parte sua sulle oscenità del Ministro Lollobri… - Victori41100130 : RT @fratotolo2: Molto semplicemente, per la sinistra i popoli, le etnie, le nazioni non esistono. E se non esistono, come li si può sostitu… - Antonel11394898 : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi L’America ritira il vaccino imposto all’Italia col pass ??? Spia russa fatta evadere da commando serbo… -