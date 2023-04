Sorpreso con 60 grammi di droga a Napoli Arenaccia

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 20 aprile 2023)tra via Gussone e via, aveva con se 60ditra marijuana, crack e cocaina. Quando ha visto la polizia ha accelerato la marciacon 60di. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gussone angolo via, hanno notato uno scooter procedere a forte velocità. Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento terminato in via Sant’Attanasio dove il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha proseguito la fuga a piedi. Il tentativo non è andato a buon fine perché i poliziotti lo bloccato con difficoltà e lo hanno trovato in possesso di 38 ...