Sonego-Garin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Monaco 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) Lorenzo Sonego se la vedrà contro Cristian Garin negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Monaco di Baviera 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città teutonica. Il torinese è reduce dal primo turno contro il francese Quentin Halys, sconfitto soltanto in rimonta dopo due ore e mezza di battaglia. Adesso il faccia a faccia con il solido cileno, che all’esordio non ha avuto difficoltà ad estromettere il qualificato tedesco Marko Topo. Sarà un altro incontro molto complicato per Sonego contro un giocatore mai affrontato in carriera ad ogni livello. Il sudamericano, nonostante dei primi quattro mesi di stagione non da incorniciare, ha offerto buone prestazioni nei due Masters 1000 statunitensi e adesso vuole proseguire a fare bene anche sul rosso. Su questi campi, inoltre, ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Lorenzose la vedrà contro Cristiannegli ottavi di finale dell’ATP 250 didi Baviera(Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città teutonica. Il torinese è reduce dal primo turno contro il francese Quentin Halys, sconfitto soltanto in rimonta dopo due ore e mezza di battaglia. Adesso il faccia a faccia con il solido cileno, che all’esordio non ha avuto difficoltà ad estromettere il qualificato tedesco Marko Topo. Sarà un altro incontro molto complicato percontro un giocatore mai affrontato in carriera ad ogni livello. Il sudamericano, nonostante dei primi quattro mesi di stagione non da incorniciare, ha offerto buone prestazioni nei due Masters 1000 statunitensi e adesso vuole proseguire a fare bene anche sul rosso. Su questi campi, inoltre, ha ...

