Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enrico_farda : RT @cclatwe: Quorum/sondaggio ancora pre autoimplosione del Carletto, chissà se staserà Chicco darà dei sondaggi sul TP già post esplosione… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’ultimo sondaggio di Quorum/Youtrend registra la crescita di Fratelli d’Italia e il calo del Pd. Il Movimento 5 Stelle risale… - fanpage : L’ultimo sondaggio di Quorum/Youtrend registra la crescita di Fratelli d’Italia e il calo del Pd. Il Movimento 5 St… - cclatwe : Quorum/sondaggio ancora pre autoimplosione del Carletto, chissà se staserà Chicco darà dei sondaggi sul TP già post… - CarloF0554ti : Nella vicenda del Terzo Polo potrebbe esserci un dato paradossale: i tre partiti associati (+E) o affiliati al grup… -

... non così gli elettori, tanto più che all'epoca non esistevanoa orientare le attese, e ... figlio dell'ex presidente della Repubblica Antonio, superò abbondantemente il, con un ......il primo sondaggio post separazione vede l'ex ministro dello Sviluppo Economico avanti nei. Leggi anche Meloni stabile, scivola Schlein, cresce Berlusconi: l'ultimo sondaggio/Youtrend ...È quanto emerge dall'ultima rilevazione di/YouTrend per Sky TG24. Al centro del sondaggio anche la politica: Giorgia Meloni resta la leader più apprezzata, cresce Berlusconi. In calo la Lega ...

Sondaggi Quorum: Pd primo stop, Lega in forte calo Termometro Politico

Lega in forte calo e primo stop per il Pd da quando Schlein è stata eletta segretaria. Sono queste le principali evidenze emerse dagli ultimi sondaggi realizzati da Quorum ...Cari appassionati del linguaggio e delle dinamiche del politichese, nuovo appuntamento con i sondaggi politici relativi ai partiti italiani. Ecco l’aggiornamento di oggi, mercoledì 19 aprile 2023. Sta ...