Solo acqua e farina per un pane senza lievito, senza bicarbonato (Di giovedì 20 aprile 2023) Il pane Solo acqua e farina è morbido e velocissimo da preparare. senza lievito, senza bicarbonato, si cuoce in pochi minuti e non necessita di lievitazione né di riposo. Ricorda le classiche piadine, ma è più leggero e dietetico, vista l'assenza di strutto e latte. La sua consistenza è comunque soffice e si presta perfettamente ad essere farcito con salumi e formaggi o ad accompagnare secondi di carne e pesce. Resta sottile perché non lievitato, ma elastico e versatile. Se siete rimaste a corto di pane, sicuramente avete acqua e farina!!! Potrete così accontentare i vostri commensali o soddisfare un desiderio improvviso di sandwich ...

